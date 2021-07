Moulon Tour d'Ansouhaite Gironde, Moulon Découvrez la tour, témoin des maisons fortes du XIVe siècle Tour d’Ansouhaite Moulon Catégories d’évènement: Gironde

Moulon

Découvrez la tour, témoin des maisons fortes du XIVe siècle Tour d’Ansouhaite, 18 septembre 2021, Moulon. Découvrez la tour, témoin des maisons fortes du XIVe siècle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Tour d’Ansouhaite Gratuit. Entrée libre.

Découvrez, accompagné d’un guide, ce rare témoignage architectural du XIIIe siècle qui permettait de surveiller un grand méandre de la Dordogne. Tour d’Ansouhaite Le Bosc, 33420 Moulon Moulon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Moulon Autres Lieu Tour d'Ansouhaite Adresse Le Bosc, 33420 Moulon Ville Moulon lieuville Tour d'Ansouhaite Moulon