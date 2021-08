Vitry-le-François Collégiale Notre-Dame de l'Assomption Marne, Vitry-le-François Découvrez la tour sud de la collégiale et son superbe panorama Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Vitry-le-François

Découvrez la tour sud de la collégiale et son superbe panorama Collégiale Notre-Dame de l’Assomption, 18 septembre 2021, Vitry-le-François. Découvrez la tour sud de la collégiale et son superbe panorama

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Gratuit. Réservation obligatoire au BIT de Vitry-le-François. Groupe de 17 personnes maximum. Toutes les 45 mn de 9h15 à 11h30 et de 13h45 à 17h30 (dernière montée). Non indiqué pour les personnes cardiaques et à mobilité réduite.

Montez jusqu’au sommet de la tour ! Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Place d’Armes, 51300 Vitry-le-François Vitry-le-François Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:15:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:15:00 2021-09-19T11:30:00

