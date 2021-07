Mont-de-Marsan Archives départementales des Landes Landes, Mont-de-Marsan Découvrez la soirée-enquête « Antère et contre tous » Archives départementales des Landes Mont-de-Marsan Catégories d’évènement: Landes

### Plongez dans l’ambiance mystérieuse des Archives à travers un jeu de rôle et venez vivre l’expérience d’une soirée enquête inédite. Les Archives départementales des Landes vous ouvrent leurs portes pour une immersion totale dans un scénario écrit autour de leurs métiers. Endossez votre costume, jouez et venez découvrir ce monde fascinant. Attention à bien fouiller les lieux pour récupérer les indices et dénouer l’enquête. Une soirée durant laquelle vous serez les héros, avec du suspense ! Scénario du jeu : Monsieur Antère vient aux Archives départementales des Landes depuis 20 ans. L’équipe a décidé de lui organiser une petite réception surprise pour le remercier de son importante donation. Mais en rentrant dans la pièce où la réception était prévue, on trouve monsieur Antère, allongé, sans vie… Une création de la Compagnie du Yucca, Yeast Games. Rôle individuel et secret à recevoir 2 semaines avant. Déguisements et auberge espagnole à la charge des participants.

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limités. Clôture des inscriptions 3 semaines avant la manifestation. Départ : 18h. Début du jeu : 19h. Durée : entre 4 et 5 heures.

