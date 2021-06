Découvrez la saison 2021-2022 Auditorium Niedermeyer, 17 juin 2021-17 juin 2021, Issy-les-Moulineaux.

Découvrez la saison 2021-2022

Auditorium Niedermeyer, le jeudi 17 juin à 19:30

### Une soirée au rythme des airs d’opérette Les festivités de la saison 2021-2022 seront annoncées en musique, avec l’animation de l’association Arc de scène, menée par Lydia Fabien et des chanteurs professionnels. Tout au long de la soirée, leurs voix chanteront la joie de retrouver les salles de spectacles, au son d’extraits de chansons de l’opérette « Au pays du soleil » de Vincent Scotto, qui sera d’ailleurs jouée en intégralité au début du mois de juillet à l’Auditorium. Dépaysement garanti dans cette ambiance marseillaise empreinte d’une atmosphère de gaieté. ### Une saison pour tous les goûts Nombreuses sont les personnes à avoir profité des événements en ligne pendant la période du confinement. L’année prochaine, la Ville propose de nouveaux rendez-vous, à l’instar des traditionnelles Journées du patrimoine, du Festival Issy Art, des Entretiens d’Issy… Sans oublier les événements ludiques et artistiques. Expositions, soirées littéraires ou artistiques… toutes les surprises de la future saison seront révélées durant cette présentation. Et bien sûr, il sera possible de souscrire aux abonnements pour les prochains spectacles du Palais des Congrès et de l’Auditorium. Danse, théâtre, humour, one man show…La bonne humeur sera de mise entre septembre et juin prochain.

La ville d’Issy-les-Moulineaux présente sa prochaine saison culturelle à l’Auditorium jeudi 17 juin, lors d’une soirée musicale et festive.

Auditorium Niedermeyer 11-13 rue Danton, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-17T19:30:00 2021-06-17T21:30:00