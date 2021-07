Rauzan Grotte Célestine de Rauzan Gironde, Rauzan Découvrez la rivière souterraine… Grotte Célestine de Rauzan Rauzan Catégories d’évènement: Gironde

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Grotte Célestine de Rauzan

### Visites façon « Spéléo » ! Venez admirer nos magnifiques concrétions, les pieds dans l’eau ! Que l’aventure commence… Située au cœur du village de Rauzan, à 50 km à l’Est de Bordeaux, la Grotte Célestine est la seule rivière souterraine aménagée en Gironde. Équipés comme de véritables spéléologues (bottes, casques et lampes frontales prêtées sur place), nous vous proposons une balade inoubliable dans le lit de la rivière souterraine afin d’explorer de magnifiques décors naturels (coulées de calcite, stalactites, stalagmites, draperies, gours…).

Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Matériel prêté sur place. Durée : 45 min. Les enfants à partir d’1m20 strictement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

