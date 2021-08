Fourcès Église FOURCES, Gers Découvrez la restitution du retable de l’église Église Fourcès Catégories d’évènement: FOURCES

Les artisans seront là pour expliquer leur travail de 9h à 11h et de 14h à 17h dans l’église. Les restauratrices seront dans la mairie uniquement de 14h à 18h avec le tableau.

Gratuit.

Des artisans expliqueront la restauration du retable du XVIIe siècle.

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

