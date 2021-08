Saint-Froult Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron Charente-Maritime, Saint-Froult Découvrez la réserve naturelle à vélo Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron Saint-Froult Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Découvrez la réserve naturelle à vélo
Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron, 19 septembre 2021

Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron, le dimanche 19 septembre à 14:30 8€ / personne. 5€ /réduit. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum. Départ : de l’espace d’accueil jusqu’au sentier des Tannes. 6 km. Durée : 2h. Venir avec vélo et casque.

Profitez d’une balade à vélo pour découvrir la réserve naturelle en roulant ! Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron Ferme de Plaisance, Route de Plaisance, 17780 Saint-Froult Saint-Froult Charente-Maritime

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00

