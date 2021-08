Montagny-lès-Beaune Veuve Ambal Côte-d'Or, Montagny-lès-Beaune Découvrez la production du Crémant de Bourgogne Veuve Ambal Veuve Ambal Montagny-lès-Beaune Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Veuve Ambal, le spécialiste du crémant de Bourgogne, a le plaisir de vous ouvrir les portes de son site de production, l’un des plus modernes en France. Une guide vous dévoile les secrets de la maison. La découverte de ses cuveries, caves de vieillissement, ateliers, robots et automates au service de ” la méthode traditionnelle ” fascinera petits et grands. Des projections sur écrans géants agrémentent votre parcours au coeur de l’entreprise. Vous terminerez votre visite par une dégustation personnalisée et commentée de 3 crémants de Bourgogne dans le cadre convivial de l’espace boutique Veuve Ambal.

Demi-tarif sur les visites pendant les journées du patrimoine : 4€ | 2€ – 12 à 18 ans | gratuit – 12 ans

Au coeur du site de production de la maison Veuve Ambal, découvrez tous les secrets du Crémant de Bourgogne ! Dégustation à l’issue de votre visite. Veuve Ambal Le Pré Neuf 21200 Montagny-lès-Beaune Montagny-lès-Beaune Côte-d’Or

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

