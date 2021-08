Saint-Denis-d'Oléron Phare de Chassiron Charente-Maritime, Saint-Denis-d'Oléron Découvrez la pointe de Chassiron Phare de Chassiron Saint-Denis-d'Oléron Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Visite guidée à la découverte de l’histoire maritime de la pointe de Chassiron. La pointe « du bout du monde » est riche d’une histoire maritime très ancienne, le phare de Chassiron étant l’un des trois plus vieux phares de France. A l’occasion d’une balade commentée autour de la pointe de l’île, vous en découvrirez toutes les facettes et deviendrez incollables sur le phare, le sémaphore, ou les écluses à poissons.

Gratuite. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

