Le jeudi 27 janvier 2022

de 20h30 à 22h00

payant

C’est l’histoire de trois filles emmurées vivantes qui décident de fuir vers l’avant ! Jade fait des listes et des rencontres sur Internet pour essayer de trouver un sens à sa révolte. Antigone, sa meilleure amie morte dans une pièce écrite il y a 2 500 ans, essaie désespérément de faire jouer sa tragédie à la troupe de théâtre de l’école. Inès, la mère de Jade, erre comme un fantôme dans leur maison de banlieue. Antioche, c’est l’histoire de trois filles emmurées vivantes qui décident de fuir vers l’avant. Et surtout, d’une rencontre improbable dans la ville d’Antioche, en Turquie, là où tout pourrait encore changer. Auteure : Sarah Bertiaume ; Mise en scène : Martin Faucher, Emanuelle Kirouac-Sanche ; Avec : Ariane Castellanos, Célia Gouin-Arsenault, Sarah Laurendeau ; Scénographie : Max-Otto Fauteux ; Lumière : Alexandre Pilon-Guay ; Costume : Denis Lavoie ; Son : Michel F. Côté ; Vidéo : Pierre Laniel Théâtre du Garde-Chasse 2 av Waldeck Rousseau Les Lilas 93260 Contact : 0143604189 theatredugardechasse@leslilas.fr http://www.theatredugardechasse.fr/spectacles Humour

