Découvrez la photographie sur plaque de verre Maison de l’Architecture de Poitiers, 18 septembre 2021, Poitiers.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de l’Architecture de Poitiers

### Paysages et architectures du début du XXe siècle, un patrimoine photographique restauré par l’Atelier 282. Exposition et visites commentées sous la verrière et la charpente métallique fin XIXe de la Maison de l’Architecture. Paysages et architectures d’ici ou d’ailleurs, plaques de verre et objets de visonnage, un patrimoine photographique du début du XXe siècle restauré par l’Atelier 282.

Gratuit. Dans le respect des mesures de protection sanitaire en vigueur.

Maison de l’Architecture de Poitiers 1, rue de la Tranchée 86000 Poitiers Poitiers Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T20:00:00