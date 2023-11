Découvrez « Là Personne » de Geoffrey Rouge-Carrassat Théâtre de L’étoile du nord Paris, 29 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 30 novembre 2023

de 20h00 à 00h00

Le mercredi 29 novembre 2023

de 20h00 à 00h00

.Tout public. A partir de 13 ans. payant

Plein : 18 €

Réduit : 12 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, retraités, moins de 30 ans, pass Navigo)

CE, Carte Cezam : 8€

Groupes scolaires

et associatifs : 5 €

Un seul en scène avec une intrigue qui vous tient en haleine du début à la fin ! Suivez la trajectoire d’un humain qui choisit de ne pas se laisser happer par sa peur.

Là Personne de Geoffrey Rouge-Carrassat

Le mercredi 29 et le jeudi 30 novembre à 20h

Création / Artiste en résidence longue

Dès 12 ans / 1h15

Et si, soudainement, votre train-train quotidien était bousculé par une mystérieuse affaire… par l’inattendu, par quelque chose qui aurait toutes les raisons de vous inquiéter. Et si vous décidiez de continuer à vivre ? « Là personne » est un seul-en-scène avec une intrigue qui vous tient en haleine du début à la fin. Suivez la trajectoire d’un humain qui choisit de ne pas se laisser happer par sa peur. Il l’accepte et la dépasse en traversant le monde immense du fantasme.

Théâtre de L’étoile du nord 16 rue Georgette Agutte 75018 Paris

Contact : https://etoiledunord-theatre.com/saison/melanie-charvy-millie-duye-les-entiche-e-s-qu-il-fait-beau-cela-vous-suffit +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre https://etoiledunord-theatre.com/informations-pratiques

© Andreas Eggler «Là Personne» de Geoffrey Rouge-Carrassat