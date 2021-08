L'Isle-sur-la-Sorgue Fedération de la pêche L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse Découvrez la Pêche en Vaucluse Fedération de la pêche L'Isle-sur-la-Sorgue Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue

A l’occasion des journées du Patrimoine , la Fédération de la pêche en Vaucluse va ouvrir ses portes et présenter sous forme ludique ( stands, jeux , pêche pour enfants …) la biodiversité des rivières en Vaucluse. De nombreux stands seront presentés toute la journée du samedi 18 septembre : découverte de la pêche, la biodiviersité et les savoirs faire de la pêche en Vaucluse. Journée porte ouverte de la Féderation de la PÊCHE EN VAUCLUSE stand de découverte des milieux aquatiques, diversité des rivières du département, jeux, expo sur les poissons, pêche pour les enfants Fedération de la pêche 575 chemin des Fontanelles 84800 l’Isle sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00

