du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de la Céramique Adulte : 2 €, enfant (jusqu’à 16 ans) : gratuit

La Maison de la Céramique présente un panorama vivant et ludique de la céramique en Drôme des collines depuis le néolithique. Le parcours d’exposition a été entièrement réaménagé en 2021. Maison de la Céramique Place du 8 mai 1945, 26240 Saint-Uze, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Uze Les Serves Drôme

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00

