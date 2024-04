Découvrez la nature dans l’Eure Les Coteaux Dessus & Dedans Le Thuit, mercredi 3 avril 2024.

Découvrez la nature dans l’Eure Les Coteaux Dessus & Dedans Le Thuit Eure

La Grotte de la Roche Percée est un site extraordinaire pour l’initiation à la spéléologie en toute sécurité. Le chemin d’accès est déjà une aventure unique panorama exceptionnel, découverte des coteaux calcicoles, via cordata…Marie du Conservatoire d’Espaces Naturels Normandie Seine vous fera découvrir l’incroyable richesse floristique et faunistique des coteaux du Thuit et de la Roque.

Vous irez également explorer les galeries de l’ancien réseau de rivières souterraines de la Roche Percée, une réelle invitation à la découverte de la géologie et de sensations inédites. Equipés de casques et de lampes frontales, vous découvrirez les conduites libres et forcées, les marmites, diaclase… Nous parlerons également de la faune cavernicole (araignées, papillons et chauves-souris) avec une approche spécifique de la vie des chauves-souris et l’intérêt des

cavités.

Sous terre, une expérience incroyable !

Informations pratiques

– Date 3 avril

– Horaires 9h et 14h

– Lieu Le Thuit

– Contact 06 72 84 66 50

– A partir de 12 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 09:00:00

fin : 2024-04-03

Le Thuit 27700 Eure Normandie

L’événement Découvrez la nature dans l’Eure Les Coteaux Dessus & Dedans Le Thuit a été mis à jour le 2024-03-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération