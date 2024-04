Découvrez la nature dans l’Eure Découverte des coteaux au pas des ânes Le Thuit, samedi 15 juin 2024.

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie propose une randonnée en compagnie d’ânes bâtés pour découvrir la richesse des coteaux qui entourent le sublime château Gaillard. Venez profiter de cette excellente occasion de papillonner, entre fleurs comestibles et insectes étonnants. Puis, remontez le temps et laissez-vous conter la formation de la vallée de Seine et des reliefs normands.

Informations pratiques

– Date 15 juin

– Horaire 14h

– Lieu Le Thuit

– Contact 06 20 39 72 32

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 14:00:00

fin : 2024-06-15

Le Thuit 27700 Eure Normandie

