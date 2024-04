Découvrez la nature dans l’Eure Balade enchantée sur les terrasses alluviales entre chansons et orchidées Bouafles, samedi 25 mai 2024.

Accompagnés d’un joyeux chanteur-poète ainsi que d’un animateur du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, vous emprunterez le sentier parsemé d’orchidées sauvages et découvrirez les secrets de ces plantes colorées. Vous apprendrez des anecdotes étonnantes sur les insectes et oiseaux qui vivent sur cet espace naturels riche en biodiversité. Venez assister à une balade riche en poésie et légèrement décalée !

Informations pratiques

– Date 25 mai

– Horaire 14h

– Lieu Courcelles-sur-Seine/Bouafles

– Contact 06 20 39 72 32

Bouafles 27700 Eure Normandie

