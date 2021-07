Migennes Office de Tourisme du Migennois Migennes, Yonne Découvrez la mosaïque gallo-romaine de Migennes Office de Tourisme du Migennois Migennes Catégories d’évènement: Migennes

Yonne

Découvrez la mosaïque gallo-romaine de Migennes Office de Tourisme du Migennois, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Migennes.

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Office de Tourisme du Migennois

À cette époque, un riche propriétaire édifie une somptueuse « villa » dans laquelle trône une immense mosaïque polychrome et géométrique de 210 m², l’une des plus vastes de la Gaule du nord. Plusieurs indices laissent penser que cette villa est vouée au culte chrétien. L’Office de Tourisme du Migennois présente le fragment restauré d’une mosaïque gallo-romaine du Vème siècle. Office de Tourisme du Migennois 1 place françois mitterrand 89400 Migennes Migennes Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T13:30:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00

