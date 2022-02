Découvrez la Mintéalogie en Berry ! ATELIER #3 – ORIGINES, CÉPAGES & TERROIRS Lunery, 1 mai 2022, Lunery.

Vous avez suivi l’initiation à la dégustation et la découverte des arômes, cet atelier vous permet de perfectionner vos connaissances par une approche globale de la culture du théier et les variétés de menthe.

Une formation idéale pour découvrir les principaux « cépages » du théier et comprendre l’importance des terroirs et leur influence sur le Thé à la Menthe. Vous pourrez comparer cinq Thés à la Menthe, assemblés avec des ingrédients Bio et ou Demeter issus de terroirs différents.

Ainsi vous apprécierez davantage les subtiles différences des Thés à la Menthe d’exception.

ATELIER #3 – ORIGINES, CÉPAGES & TERROIRS

Vous connaissez l’oenologie, la caféalogie, et certainement la zithologie (bierrologie), la Maison NANA1807 vous invite à découvrir la Mintéalogie – la science et l’art de la dégustation visuelle, olfactive et gustative de Thés à la Menthe d’exception.

