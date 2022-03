Découvrez la Mintéalogie en Berry ! ATELIER #2 – DÉCOUVERTE DES ARÔMES Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Bourges Cher 25 EUR 25 Vous avez suivi l’initiation à la dégustation, cet atelier vous permet d’approfondir vos connaissances en dégustation.

Reconnaissance et mémorisation des arômes sont les points essentiels de cet atelier. Différents jeux sur les odeurs et la mémoire olfactive vous permettront de développer votre nez, puis de mettre en application vos acquis avec la dégustation appliquée de cinq Thés à la Menthe. ATELIER #2 – DÉCOUVERTE DES ARÔMES

Vous connaissez l’oenologie, la caféalogie, et certainement la zithologie (bierrologie), la Maison NANA1807 vous invite à découvrir la Mintéalogie – la science et l’art de la dégustation visuelle, olfactive et gustative de Thés à la Menthe d’exception. +33 2 48 23 02 60 Vous avez suivi l’initiation à la dégustation, cet atelier vous permet d’approfondir vos connaissances en dégustation.

