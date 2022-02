Découvrez la Mintéalogie en Berry ! ATELIER #01: INITIATION À LA DÉGUSTATION Lunery Lunery Catégories d’évènement: Cher

Lunery Cher Lunery 25 EUR 25 Cet atelier d’initiation à la dégustation est la première étape indispensable à un apprentissage de la mintéalogie. Quelles sont les techniques de dégustation d’un thé à la menthe ? Comment mobiliser tous vos sens ? Tout au long de cet atelier, la Maison NANA1807 répondra à vos interrogations en alliant théorie et pratique. Du jeu des arômes à la dégustation appliquée, vous serez plongés dans un univers surprenant et passionnant. Vous connaissez l’oenologie, la caféalogie, et certainement la zythologie (biérologie), la Maison NANA1807 vous invite à découvrir la mintéalogie – la science et l’art de la dégustation visuelle, olfactive et gustative de thés à la menthe d’exception. +33 2 48 23 02 60 Cet atelier d’initiation à la dégustation est la première étape indispensable à un apprentissage de la mintéalogie. Quelles sont les techniques de dégustation d’un thé à la menthe ? Comment mobiliser tous vos sens ? Tout au long de cet atelier, la Maison NANA1807 répondra à vos interrogations en alliant théorie et pratique. Du jeu des arômes à la dégustation appliquée, vous serez plongés dans un univers surprenant et passionnant. Tourisme&Territoires du Cher

