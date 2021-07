Thizy-les-Bourgs Écomusée du Haut-Beaujolais Rhône, Thizy-les-Bourgs Découvrez la Micro-Folie Ouest Rhodanien et son musée numérique. Écomusée du Haut-Beaujolais Thizy-les-Bourgs Catégories d’évènement: Rhône

Découvrez la Micro-Folie Ouest Rhodanien et son musée numérique. Écomusée du Haut-Beaujolais, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Thizy-les-Bourgs.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Écomusée du Haut-Beaujolais

Visite du musée numérique grâce aux tablettes mises à la disposition du public. Une plongée dans les œuvres numérisées par les plus grands musées nationaux. Plongez dans les oeuvres numérisées des plus grand musées nationaux ! Écomusée du Haut-Beaujolais 570 Chemin des Pierres plantées 69240 THIZY-LES-BOURGS Thizy-les-Bourgs Thizy Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

Écomusée du Haut-Beaujolais Adresse 570 Chemin des Pierres plantées 69240 THIZY-LES-BOURGS Ville Thizy-les-Bourgs