Découvrez la mémoire de trois conflits qui ont marqué les Ardennes Musée Guerre et Paix en Ardennes, 18 septembre 2021, Novion-Porcien. Découvrez la mémoire de trois conflits qui ont marqué les Ardennes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Guerre et Paix en Ardennes Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de place limité. Visites guidée gratuite sous réserve de l’achat du billet du musée. Durée : 2h.

Le musée Guerre et Paix en Ardennes vous propose quatre sessions de visites guidées gratuites pour découvrir ses collections permanentes. Musée Guerre et Paix en Ardennes Impasse du Musée, 08270 Novion-Porcien Novion-Porcien Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

