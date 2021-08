Découvrez la maison natale Jean Giraudoux Maison natale de Jean Giraudoux, 18 septembre 2021, Bessines-sur-Gartempe.

Découvrez la maison natale Jean Giraudoux

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison natale de Jean Giraudoux

### La Maison Natale Jean Giraudoux vous accueille pour les journées du Patrimoine ! Venez visiter le lieu de naissance de cette figure majeure de la littérature de la première moitié du XXe siècle. Vous découvrirez la première étape d’un projet mené par le Collectif Or normes, « Venez, je vous prie dans la maison où je suis né » dans la Maison Natale grâce aux partenariats du pays du Haut-Limousin, de la région Nouvelle Aquitaine, de la DRAC Nouvelle Aquitaine, du GAL du pays du Haut-Limousin, du FEDER de l’Union Européenne, de l’OARA, de la Fondation Jean et Jean-Pierre Giraudoux et de l’Office de tourisme du Pays du Haut-Limousin. Venez partager cette première phase, avant l’ouverture à l’été 2022 , de _La Digitale_, le futur musée numérique de la Maison Natale Jean Giraudoux. **Au programme :** **À BELLAC, DANS LA MAISON NATALE [EN INTERIEUR] :** **- Escape Game :** _Vous êtes plongé.e.s au cours de l’année 1944, en pleine Seconde Guerre Mondiale, où vous apprenez le décès de l’auteur. Dès lors, vous vous rendez dans son bureau afin d’extraire 4 documents avant que la Gestapo ne s’en_ empare ! Groupe de 2 à 4 personnes maximum. À partir de 8 ans (accompagné.e d’un adulte) Durée : 30mn. Sur réservation uniquement auprès de l’Office de Tourisme au 05 55 68 12 79 **- Consultations giralduciennes :** _Prenez rendez-vous directement sur place avec un.e comédien.ne ou Mauricette Berne , présidente de la fondation Jean et Jean-Pierre Giraudoux, afin d’obtenir un moment privilégié et chaleureux plein de littérature. En fin de consultation, une ordonnance vous est remise comme à la suite d’un rendez-vous médical._ De 1 à 3 personnes maximum. Durée adaptée par le comédien, de 15 à 25mn **- Les téléphones rouges :** _Dans cet espace dédié aux femmes qui ont eu un rôle important dans la vie de l’écrivain, venez décrocher les 5 téléphones rouges afin de découvrir des extraits de correspondances, lus par des comédiens, entre Giraudoux et ses femmes._ Durée : 20mn environ 5 personnes maximum **- Installation immersive Ondine :** _Dans cet espace conservé dans le noir, vous découvrirez une installation immersive, visuelle et sonore, autour de l’œuvre d’Ondine._ Durée : 8mn 4 personnes maximum Durée moyenne de la visite : 1h à 1h45 **Pour info :** La Maison Natale est gratuite et ne nécessite pas de pass sanitaire ni de tests PCR. Du gel hydroalcoolique et des masques sont disposés dans la Maison Natale, et les installations sont désinfectées après le passage des visiteurs. En outre, dans un soucis de respect des nouvelles règles sanitaires, la Maison ne peut accueillir plus de 25 personnes personnel compris. **À BELLAC [EN EXTERIEUR] :** **- C’est l’Facteur ? Non c’est Giraudoux ! :** _Programmé par le Théâtre du Cloître de Bellac, le samedi 18 septembre de 17h à 20h , des comédien.ne.s à vélo arpenteront les rues pour vous lire des extraits, théâtralisés et mis en musique, de l’oeuvre de Giraudoux. Convivialité, surprises et joie garanties !_

Entrée gratuite (20 personnes maximum). Escape Game gratuit, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

La Maison Natale Jean Giraudoux vous accueille pour les journées du Patrimoine ! Venez visiter le lieu de naissance de cette figure majeure de la littérature de la première moitié du XXe siècle.

Maison natale de Jean Giraudoux 4, rue Jean Jaurès 87300 Bellac Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T20:00:00