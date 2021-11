Saint-Denis-de-Pile Maison de l'Isle Gironde, Saint-Denis-de-Pile Découvrez la maison géante ! Maison de l’Isle Saint-Denis-de-Pile Catégories d’évènement: Gironde

Dans le cadre des actions parentalités offertes sur le territoire, nous vous proposons une matinée, le samedi 27 novembre à partir de 9h et jusqu’à 13h. Lors de cette matinée vous pourrez visiter la Maison géante, et redevenir un enfant de 2 ans se promenant à l’intérieur d’une maison remplis d’objet du quotidien. **Attention : Exposition uniquement réservée aux adultes** Vous pourrez également échanger avec l’association Les p’tits sages, sur le thème «favoriser l’autonomie du jeune enfant» Pour tous renseignement vous pouvez également contacter le Service Info Accueil Petite Enfance de la Communauté d’Agglomération du Libournais au 06.98.12.21.98 RDV à la maison de l’Isle à Saint-Denis-de-Pile

Gratuit, passe sanitaire obligatoire

2021-11-27T09:00:00 2021-11-27T13:00:00

