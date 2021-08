Montmorillon Maison dieu de Montmorillon Montmorillon, Vienne Découvrez la maison Dieu de Montmorillon Maison dieu de Montmorillon Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

### Visite guidée de l’Octogone et de la Chapelle Saint-Laurent. La Maison-Dieu est un monument incontournable de Montmorillon et trop peu connu. À l’occasion des JEP, ce monument privé vous ouvre exceptionnellement ses portes pour revisiter son histoire ! Partez à la découverte de l’Octogone, monument à l’architecture extrêmement rare en France, et de la Chapelle Saint-Laurent.

Gratuit. Les mesures sanitaires seront respectées durant la totalité de la visite. Rdv devant la Chapelle Saint-Laurent.

