Découvrez la maison de Pierre Loti en 3D Musée Hèbre Rochefort

Découvrez la maison de Pierre Loti en 3D

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à Musée Hèbre

Confortablement assis et chaussé de lunettes 3D devant un grand écran, parcourez, accompagné d’un guide-conférencier, les pièces les plus remarquables de la maison de l’écrivain.

Gratuit. Réservation obligatoire. Visites toutes les 1/2 heures à partir de 14h30. Dernier départ à 16h30. Nombre de places limité. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Musée Hèbre 63 avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort

