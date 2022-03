Découvrez la Maison de la Choucrouterie Le Pic Meistratzheim Meistratzheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Meistratzheim

Découvrez la Maison de la Choucrouterie Le Pic Meistratzheim, 13 avril 2022, Meistratzheim.

2022-04-13 – 2022-05-10

Meistratzheim Bas-Rhin EUR Que de chemin parcouru depuis l’époque où la famille Muller assurait la fermentation naturelle de ses choux dans 5 cuves situées à l’arrière de sa maison. Aujourd’hui 5 000 tonnes de choucroute sont transformées chaque année puis expédiées en France, en Europe et même aux Etats Unis. La Maison de la Choucroute Le Pic décline son légume de référence dans une large variété de recettes et de conditionnements. Visite guidée d’une choucrouterie et de ses installations de production, avec dégustation. Durée environ 2h. La Maison de la Choucroute – LE PIC est une entreprise familiale alsacienne, qui travaille le chou depuis 5 générations. Possibilité de visites guidées pour individuels et pour groupes sur réservation, selon disponibilités. +33 3 88 08 66 65 Que de chemin parcouru depuis l’époque où la famille Muller assurait la fermentation naturelle de ses choux dans 5 cuves situées à l’arrière de sa maison. Aujourd’hui 5 000 tonnes de choucroute sont transformées chaque année puis expédiées en France, en Europe et même aux Etats Unis. La Maison de la Choucroute Le Pic décline son légume de référence dans une large variété de recettes et de conditionnements. Visite guidée d’une choucrouterie et de ses installations de production, avec dégustation. Durée environ 2h. Meistratzheim

