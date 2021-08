Thouars Mairie de la Cité Libre du Vieux Thouars Deux-Sèvres, Thouars Découvrez la mairie de la cité libre du vieux Thouars Mairie de la Cité Libre du Vieux Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Venez découvrir la mairie à l’occasion des journées européennes du patrimoine 2021 et allez à la rencontre des membres de l’association culturelle de la Cité Libre du Vieux Thouars ! Mairie de la Cité Libre du Vieux Thouars 4, rue du château 79100 Thouars Thouars Thouars Deux-Sèvres

