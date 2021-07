Lempzours Château de La Guionie Dordogne, Lempzours Découvrez la longue histoire de la demeure des seigneurs de Siorac Château de La Guionie Lempzours Catégories d’évènement: Dordogne

### Accompagné d’un guide, retracez l’histoire très ancienne du château de La Guionie, qui se confond initialement avec celle des chevaliers du Temple, implantés sur la paroisse de Lempzours en 1137. Réputé avoir été la maison du commandeur de l’ordre en Périgord, le bâtiment passe en des mains profanes après la disparition des Templiers en 1307. Agrandi et remanié du XIVe au XVIe siècle, incendié par les protestants en 1569, La Guionie devient au début du XVIIe le fief des Siorac, qui entreprendront sa reconstruction vers 1660-1690, lui conférant la forme qu’il affecte encore de nos jours. Ce témoin de l’architecure rurale de la petite noblesse du Périgord au siècle de Louis XIV, jamais ouvert au public avant 2020, fait désormais l’objet d’une restauration progressive et ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. La visite comporte la découverte des extérieurs et intérieurs, ainsi que de la cave templière.

Réservation recommandée. 5 €. Gratuit – 18 ans. Durée : 1h30. Prévoir de bonnes chaussures.

Château de La Guionie La Guionie, 24800 Lempzours Lempzours Dordogne

