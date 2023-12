Découvrez la lampe Klein-Pujol Musée des égouts de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Découvrez la lampe Klein-Pujol Musée des égouts de Paris Paris, 10 décembre 2023 15:00, Paris. Le dimanche 10 décembre 2023

de 15h00 à 16h30

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition Inscription gratuite et obligatoire à lukas.debroutelles@paris.fr. Tarifs d’entrée au musée : 9€ (plein), 7€ (réduit), liste des entrées gratuites (https://musee-egouts.paris.fr/venir/) Conférence à l’occasion des 100 ans de la lampe Klein-Pujol, une avancée technologique « maison ». À l’occasion de l’exposition « Centenaire de la lampe KP : 1923-2023 » présentée au Musée des égouts, l’association Sehdacs (Société d’Etudes Historiques Des Anciennes Carrières et cavités Souterraines) organise une conférence sur l’histoire de l’éclairage du XIXe siècle à nos jours. Musée des égouts de Paris Esplanade Habib Bourguiba, Pont de l’Alma 75007 Paris Contact : lukas.debroutelles@paris.fr https://www.facebook.com/museedesegoutsparis/ https://www.facebook.com/museedesegoutsparis/ https://musee-egouts.paris.fr/

@museedesegouts Vitrine Lampes KP Détails Heure : 15:00 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75007 Lieu Musée des égouts de Paris Adresse Esplanade Habib Bourguiba, Pont de l'Alma Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Musée des égouts de Paris Paris latitude longitude 48.862782094967,2.30613491201889

Musée des égouts de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/