Découvrez « la grotte aux cent mammouths » Grotte de Rouffignac, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Fleurac.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Grotte de Rouffignac

### Découvrez, grâce à une visite commentée, les œuvres peintes par les chasseurs-cueilleurs du Magdalénien à la Préhistoire. Devinez quelle est la star ? Le mammouth ! D’abord fréquentée par les ours, dont les bauges (nids) et les griffades sont partout visibles, la grotte de Rouffignac est l’une des plus vastes cavernes ornées de la Préhistoire. Des 8 km de galeries connus aujourd’hui, trois furent explorés par les artistes préhistoriques qui y disséminèrent environ 240 figurations animales, gravées ou dessinées en noir. Figuré 160 fois, le mammouth est ici la vedette incontestée, accompagné à la marge par le bison, le cheval, le rhinocéros laineux et le bouquetin. Ces œuvres d’art, vieilles d’environ 15 000 ans, furent créées à la fin de la dernière période glaciaire par les chasseurs-cueilleurs du Magdalénien. Ce labyrinthe souterrain est visité, décrit et cartographié depuis des siècles mais sa protection n’est assurée que depuis 1956. L’installation d’un train électrique, dès 1959, rend ce trésor archéologique accessible au plus grand nombre, en même temps qu’elle permet d’en préserver le fragile équilibre en limitant le nombre des visiteurs et en réduisant la puissance et la durée des éclairages. La visite guidée conduit curieux et passionnés jusqu’à 1 km de l’entrée et donne accès aux œuvres les plus spectaculaires. En point d’orgue, le Grand Plafond, avec une soixantaine de dessins noirs, est une composition majeure de l’art des cavernes.

Adulte 5,60 € ; Enfant (6-12 ans) 4 €. Pas de réservation, billetterie à l’entrée de la grotte dans les heures d’ouverture. Durée : 1h. Prévoir un vêtement chaud.

Découvrez, grâce à une visite commentée, les œuvres peintes par les chasseurs-cueilleurs du Magdalénien à la Préhistoire. Devinez quelle est la star ? Le mammouth !

Grotte de Rouffignac, 24580 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilahc Fleurac Dordogne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00