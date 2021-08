Troyes Médiathèque Jacques Chirac - Troyes Champagne Métropole Aube, Troyes Découvrez la Grande Salle de la Médiathèque Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Champagne Métropole Troyes Catégories d’évènement: Aube

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Champagne Métropole Gratuit. Entrée libre. Durée : 30min. Groupes de 10 personnes maximum.

À travers cette visite de la grande salle de la Médiathèque et de l’exposition « Mille ans de livres à Troyes », plongez dans l’histoire de la bibliothèque et de ses collections. Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Champagne Métropole 7 rue des Filles-Dieu, 10420 Troyes Troyes Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

