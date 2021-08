Gray Bibliothèque municipale Gray, Haute-Saône Découvrez la Grande Bibliothèque de Gray Bibliothèque municipale Gray Catégories d’évènement: Gray

Haute-Saône

Découvrez la Grande Bibliothèque de Gray Bibliothèque municipale, 18 septembre 2021, Gray. Découvrez la Grande Bibliothèque de Gray

Bibliothèque municipale, le samedi 18 septembre à 14:00

25 000 ouvrages, acquis pour l’essentiel entre 1789 et 1914, composent aujourd’hui le fonds ancien de la Bibliothèque municipale. La première bibliothèque de Gray a vu le jour pendant la période révolutionnaire, suite au sauvetage de nombreux ouvrages et manuscrits effectué par les Graylois dans les bibliothèques des congrégations enseignantes de la ville, des abbayes voisines et des demeures des émigrés. Ouverte au public, elle se situait dans l’ancien couvent des Cordeliers. C’est en 1859 que fut édifiée l’actuelle bibliothèque jouxtant l’Hôtel de Ville. Conçue comme un lieu d’apparat, elle communiquait avec le bureau du maire. Elle ouvrit ses portes le 1er janvier 1860.

Gratuit

Visite commentée du fonds ancien de la Grande Bibliothèque Bibliothèque municipale place Charles De Gaulle 70100 Gray Gray Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gray, Haute-Saône Autres Lieu Bibliothèque municipale Adresse place Charles De Gaulle 70100 Gray Ville Gray lieuville Bibliothèque municipale Gray