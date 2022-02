Découvrez la grainothèque de la Ferme d’en Haut Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**La Grainothèque de l’association APC et de la Ferme d’en Haut vous attend pour échanger ou donner des graines à l’occasion de plusieurs rendez-vous à la Ferme du Héron.** **Dimanche 8 mai 2022** à la **Ferme du Héron** de **15h à 17h.** **Dimanche 29 mai 2022** à la **Ferme du Héron** lors de la Fête de la Nature de **10h à 18h.** **Pour en savoir plus sur la grainothèque :** [[https://www.villeneuvedascq.fr/lancement-dune-grainotheque](https://www.villeneuvedascq.fr/lancement-dune-grainotheque)](https://www.villeneuvedascq.fr/lancement-dune-grainotheque) **Il est possible de contacter la Ferme d’en Haut pour un rendez-vous particulier.** **Tél :** 03 20 61 01 46

Entrée libre

