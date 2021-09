Chaudefonds-sur-Layon Tranchée des Malécots Chaudefonds-sur-Layon, Maine-et-Loire Découvrez la géologie et les plantes fossiles à la Tranchée des Malécots Tranchée des Malécots Chaudefonds-sur-Layon Catégories d’évènement: Chaudefonds-sur-Layon

Programme : Le 18 septembre, entre 14h et 18h, Fabrice Redois (Université d’Angers) et Christine Strullu-Derrien (Natural History Museum, Londres et Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris) vous accueilleront à la Tranchée des Malécots pour vous présenter la géologie et les plantes fossiles de ce site exceptionnel datant de plus de 320 millions d’années. Point de rendez-vous : parking du chevalement (47.341748, -0.703992) Le 19 septembre entre 14h et 18h, des membres de l’association Ste Barbe des Mines vous accueilleront à la Chappelle Sainte Barbe pour vous raconter l’histoire des mines de charbon (patrimoine architectural et industriel, exposé sur la famille Las Cases) et Christine Strullu-Derrien vous parlera des plantes fossiles qui ont été récoltées dans les mines. Découvrez la géologie et les plantes fossiles à la Tranchée des Malécots Tranchée des Malécots corniche angevine 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON Chaudefonds-sur-Layon Saint-Aubin-de-Luigné Maine-et-Loire

