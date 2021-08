Bergerac Musée du Tabac Bergerac, Dordogne Découvrez la gare et son quartier Musée du Tabac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Musée du Tabac, le samedi 18 septembre à 16:00 Gratuit. Nombre de places limités.

Visite accompagnée de la gare et de ses abords : maisons, anciens entrepôts des Tabacs. La visite sera guidée par René Delon et le service patrimoine et musées de la ville. Musée du Tabac Rue de l’ancien Pont, 24100 Bergerac Bergerac Dordogne

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

