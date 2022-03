Découvrez la flore alpine sur le terrain Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Découvrez la flore alpine, à proximité de Genève ! **Bonne condition physique requise (3-4 heures de marche). Se munir de son pique-nique**. Dans le cadre de la manifestation **Botanica 2022** et sa thématique: Changement climatique et règne végétal: le sort des plantes alpines. Du 11 juin au 10 juillet.

Gratuit

En compagnie d’une jardinière et d’un botaniste des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève, participez à une journée d’excursion dans les Alpes. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

2022-06-13T08:00:00 2022-06-13T17:00:00

