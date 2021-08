Le Mans Le Mans 72100, Le Mans DÉCOUVREZ LA FERME ET LE JARDIN « IN ENGLISH » Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: 72100

Le Mans

DÉCOUVREZ LA FERME ET LE JARDIN « IN ENGLISH » Le Mans, 28 août 2021, Le Mans. DÉCOUVREZ LA FERME ET LE JARDIN « IN ENGLISH » 2021-08-28 14:30:00 – 2021-08-28 16:30:00 Arche de la nature 51 rue de l’esterel

Viens jouer, chanter, et déguster des produits pour découvrir, d'une manière étonnante la langue de Shakespeare. L'animation du 16 juillet fera la part belle aux abeilles.

+33 2 43 47 40 00

dernière mise à jour : 2021-06-09 par

Détails Catégories d’évènement: 72100, Le Mans Autres Lieu Le Mans Adresse Arche de la nature 51 rue de l'esterel Ville Le Mans lieuville 47.99436#0.23459