Anglet Parc écologique Izadia Anglet, Pyrénées-Atlantiques Découvrez la faune et la flore du parc accompagné d’un guide ! Parc écologique Izadia Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Découvrez la faune et la flore du parc accompagné d’un guide ! Parc écologique Izadia, 19 septembre 2021, Anglet. Découvrez la faune et la flore du parc accompagné d’un guide !

Parc écologique Izadia, le dimanche 19 septembre à 10:30

### Laissez-vous guider sur les sentiers d’un espace naturel, à la rencontre de paysages et habitants variés. Notre guide aura à cœur de vous faire découvrir la faune, la flore et les milieux naturels patrimoniaux du Parc écologique Izadia.

Gratuit. Réservation obligatoire. Dès 6 ans. Annulé en cas de pluie.

Laissez-vous guider sur les sentiers d’un espace naturel, à la rencontre de paysages et habitants variés. Parc écologique Izadia 297 avenue de l’Adour, 64600 Anglet Anglet Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Parc écologique Izadia Adresse 297 avenue de l'Adour, 64600 Anglet Ville Anglet lieuville Parc écologique Izadia Anglet