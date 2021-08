Roz-sur-Couesnon Maison des Polders Ille-et-Vilaine, Roz-sur-Couesnon Découvrez la fascinante histoire des polders Maison des Polders Roz-sur-Couesnon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Roz-sur-Couesnon

Découvrez la fascinante histoire des polders Maison des Polders, 18 septembre 2021, Roz-sur-Couesnon.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison des Polders

Dans une belle bâtisse entièrement restaurée du XVIIe, cet espace muséographique vous permet de découvrir l’histoire d’une grande conquête de l’homme sur la mer dans la baie du Mont Saint-Michel : 3000 hectares de polders, terres endiguées et dessalées, servant désormais aux cultures maraichères et céréalières… La Maison des polders vous permet de découvrir l’histoire d’une grande conquête de l’homme sur la mer, dans la baie du Mont Saint-Michel. Maison des Polders Lieu dit “Les Quatre Salines” 3 rue des Mondrins, 35610, Roz-sur-Couesnon Roz-sur-Couesnon Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

