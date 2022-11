Découvrez la distillerie Lehmann Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

Découvrez la distillerie Lehmann Obernai, 12 novembre 2022, Obernai. Découvrez la distillerie Lehmann

Chemin des Peupliers Obernai Bas-Rhin Office de tourisme d’Obernai

2022-11-12 – 2022-11-12 Obernai

Bas-Rhin Obernai EUR De père en fils depuis 1850 et labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, la plus ancienne distillerie d’Alsace vous invite à une visite guidée qui sera suivie d’une dégustation aux pieds des alambics.

Découvrez un savoir-faire rare et ancestral dans un cadre chaleureux et artisanal qui abrite la famille Lehmann depuis 6 générations.

D’excellents whiskies, eaux-de-vie et liqueurs sont au rendez-vous. Réservation en ligne ICI Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, la plus ancienne distillerie d’Alsace vous invite à une visite guidée qui sera suivie d’une dégustation aux pieds des alambics. Sur réservation en ligne : https://bit.ly/distillerie_lehmann_visite +33 3 88 95 64 13 Obernai

dernière mise à jour : 2022-11-09 par Office de tourisme d’Obernai

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse Chemin des Peupliers Obernai Bas-Rhin Ville Obernai lieuville Obernai Departement Bas-Rhin

Obernai Obernai Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai/

Découvrez la distillerie Lehmann Obernai 2022-11-12 was last modified: by Découvrez la distillerie Lehmann Obernai Obernai 12 novembre 2022 Bas-Rhin chemin des Peupliers Obernai Bas-Rhin Obernai

Obernai Bas-Rhin