Bazoches Château de Bazoches Bazoches, Nièvre Découvrez la demeure familiale de Vauban, célèbre ingénieur militaire et civil de Louis XIV Château de Bazoches Bazoches Catégories d’évènement: Bazoches

Nièvre

Découvrez la demeure familiale de Vauban, célèbre ingénieur militaire et civil de Louis XIV Château de Bazoches, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Bazoches. Découvrez la demeure familiale de Vauban, célèbre ingénieur militaire et civil de Louis XIV

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Bazoches

Situé à une dizaines de kilomètres de Vézelay, le château féodal de Bazoches, demeure familiale et bureau d’études du Maréchal de Vauban, célèbre ingénieur militaire et civil de Louis XIV, est situé à flanc de colline, construit au XIIème siècle sur l’emplacement d’un ancien poste romain, proche de la voie romaine Autun-Sens.C’est à Bazoches que la plupart des plans de citadelles ont été réalisés dont celui de la Citadelle de Besançon. Vauban humaniste, bâtisseur, homme de terrain, et visionnaire de surcroit. Un voyage dans le temps qui vous surprendra. Accès: de Vézelay où Corbigny par la D958. Autoroute A6 de Paris, sortie NITRY N°21 ou de Lyon, Dijon,Baune,sortie Avallon N°22. 47°22’52.3″N 3°47’42.3″E

Par Adulte: 9€50 et 8€/personne famille nombreuse, gratuit – 18 ans, personnes handicapées (sur justificatif)

Vauban, un patrimoine pour tous, au service de la France et des Français(es). Château de Bazoches 58190 Bazoches Bazoches Nievre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bazoches, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Bazoches Adresse 58190 Bazoches Ville Bazoches lieuville Château de Bazoches Bazoches