Poitiers Hôtel Berthelot,(CESCM),UFR Sciences Humaines et Arts Poitiers, Vienne Découvrez la cour d’un hôtel particulier du XVIe siècle Hôtel Berthelot,(CESCM),UFR Sciences Humaines et Arts Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Découvrez la cour d’un hôtel particulier du XVIe siècle Hôtel Berthelot,(CESCM),UFR Sciences Humaines et Arts, 18 septembre 2021, Poitiers. Découvrez la cour d’un hôtel particulier du XVIe siècle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel Berthelot, (CESCM), UFR Sciences Humaines et Arts

### Découvrez le patrimoine architectural de l’Université de Poitiers ! Ce bâtiment a été acquis par l’Université en 1959. Il abrite désormais le prestigieux Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale fondé en 1953.

Gratuit. Entrée libre.

Découvrez le patrimoine architectural de l’Université de Poitiers ! Hôtel Berthelot,(CESCM),UFR Sciences Humaines et Arts 24 rue de la Chaîne, 86000 Poitiers Poitiers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Hôtel Berthelot,(CESCM),UFR Sciences Humaines et Arts Adresse 24 rue de la Chaîne, 86000 Poitiers Ville Poitiers lieuville Hôtel Berthelot,(CESCM),UFR Sciences Humaines et Arts Poitiers