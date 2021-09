Découvrez la Cour des comptes : une institution au service des citoyennes et citoyens Palais Cambon – Cour des comptes, 18 septembre 2021, Paris.

Découvrez la Cour des comptes : une institution au service des citoyennes et citoyens

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Palais Cambon – Cour des comptes

Fidèle participante des Journées européennes du patrimoine, la Cour des comptes organise à cette occasion des journées portes ouvertes. Le circuit de visite, libre et fléché, vous permettra de découvrir cette institution, créée par Napoléon, et dont les missions n’ont cessé d’évoluer pour être constamment au service des citoyennes et citoyens. **Le parcours** est agrémenté d’expositions, de vidéos et de stands qui vous permettront de découvrir les origines de la Cour, d’échanger avec les personnels sur nos missions, notre organisation et nos travaux, mais aussi d’appréhender la Cour des comptes de demain. Lors de votre visite, vous pourrez également participer à un concours photo Instagram et profiter d’une promenade contée par l’association “La Cour des Contes”. Les enfants seront guidés dans la découverte du palais Cambon par un “livret-jeu”. Ils pourront également participer au coloriage d’une fresque géante. Parallèlement, la Cour des comptes propose à ses visiteurs d’enrichir leur visite par une offre d’animations numériques sur **les réseaux sociaux** (Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram) avec notamment une visite commentée du palais Cambon, des présentations de rapports de la Cour en « 180 secondes », des courts exposés sur l’histoire de l’institution ou encore de nombreuses vidéos insolites. Pour les personnes en situation de handicap, afin de préparer au mieux votre venue et de vous accueillir dans les meilleures conditions, n’hésitez pas à nous contacter en amont de votre visite. [[courdescomptes@ccomptes.fr](mailto:courdescomptes@ccomptes.fr)](mailto:courdescomptes@ccomptes.fr)

Entrée libre – La présentation d’un pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires à partir de 12 ans

De Napoléon à aujourd’hui : 200 ans d’histoire et d’évolution

Palais Cambon – Cour des comptes 13 rue Cambon 75001 Paris Paris Paris 1er Arrondissement Paris



2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00