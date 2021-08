Plaine-et-Vallées Collégiale Saint-Maurice Deux-Sèvres, Plaine-et-Vallées Découvrez la collégiale Saint-Maurice de Oiron Collégiale Saint-Maurice Plaine-et-Vallées Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

le samedi 18 septembre à Collégiale Saint-Maurice

### L’association des Amis de Oiron vous propose de découvrir pour les journées européenes du Patrimoine la collégiale Saint-Maurice de Oiron. Accompagné de Patricia Beaumont, guide conférencière et auteure, vous découvrirez le temps d’une visite tous les secrets de ce site remarquable.

Gratuit. Entrée libre. Durée : 1h. Pass sanitaire obligatoire.

L'association des Amis de Oiron vous propose de découvrir pour les journées européenes du Patrimoine la collégiale Saint-Maurice de Oiron. Collégiale Saint-Maurice Impasse de la Poste, 79100 Plaine-et-Vallées Plaine-et-Vallées Oiron Deux-Sèvres

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

