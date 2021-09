Aubusson Cité internationale de la tapisserie Aubusson, Creuse Découvrez la Cité internationale de la tapisserie Cité internationale de la tapisserie Aubusson Catégories d’évènement: Aubusson

Creuse

Découvrez la Cité internationale de la tapisserie Cité internationale de la tapisserie, 18 septembre 2021, Aubusson. Découvrez la Cité internationale de la tapisserie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cité internationale de la tapisserie Gratuit. Entrée libre.

Participez à une visite guidée de la nef des tentures, menée par nos médiateurs culturels. Cité internationale de la tapisserie Rue des arts, 23200 Aubusson Aubusson Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:15:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:15:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:45:00

Détails Catégories d’évènement: Aubusson, Creuse Autres Lieu Cité internationale de la tapisserie Adresse Rue des arts, 23200 Aubusson Ville Aubusson lieuville Cité internationale de la tapisserie Aubusson