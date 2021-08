Découvrez la cité fortifiée de Saint-Jean-Pied-de-Port à bord du petit train touristique ! Office de tourisme de Saint-Jean-Pied-de-Port, 18 septembre 2021, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Découvrez la cité fortifiée de Saint-Jean-Pied-de-Port à bord du petit train touristique !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de tourisme de Saint-Jean-Pied-de-Port

### L’histoire et le patrimoine de cette cité médiévale vous seront contés tout au long de cette excursion insolite. Le centre ancien aux rues étroites et pavées, les maisons à l’architecture authentique et préservée, les murailles, la Citadelle, l’église Notre-Dame, la Prison dite des Evêques, la maison dite Mansart ou la maison Arcanzola sont autant d’invitations à la visite. Du promontoire de la Citadelle, vous dominerez la ville de près de 80 mètres et observerez un magnifique panorama sur la vallée, les montagnes, la Nive de Béhérobie, le vignoble d’Irouléguy et les villages alentours.

Gratuit. Inscription via le standard téléphonique de la billetterie de l’Office de Tourisme.

L’histoire et le patrimoine de cette cité médiévale vous seront contés tout au long de cette excursion insolite.

Office de tourisme de Saint-Jean-Pied-de-Port 14 Place Charles-de-Gaulle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:00:00