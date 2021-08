Pessac Cité des Castors Gironde, Pessac Découvrez la cité des Castors de Pessac, patrimoine du XXe siècle Cité des Castors Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Pessac

Découvrez la cité des Castors de Pessac, patrimoine du XXe siècle Cité des Castors, 17 septembre 2021, Pessac. Découvrez la cité des Castors de Pessac, patrimoine du XXe siècle

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Cité des Castors

Une citée caractérisée par une « philosophie » pétrie de solidarité, d’entraide et de partage … Une occasion d’évoquer, avec les habitants, les personnages qui ont donné leur nom aux voies et places de ce quartier. Avec la participation de l’Association Culturelle des Castors de Pessac.

Gratuit. Sur inscription. Balade pédestre commentée d’une durée de 1h30. Rendez-vous : à l’angle des avenues Saint-Exupéry et Pierre Cérésole (n°1), près du château d’eau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T11:30:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T15:30:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

Cité des Castors
Adresse 65, avenue du général Leclerc 33600 Pessac
Ville Pessac