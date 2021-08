Découvrez la citadelle et ses musées Citadelle de Montmédy, 18 septembre 2021, Montmédy.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Citadelle de Montmédy

### Découvrez librement le circuit des remparts, le musée Jules Bastien-Lepage et le musée de la Fortification. **Musée Jules Bastien-Lepage :** Jules Bastien-Lepage était un peintre originaire de la Meuse. Il est né en 1848 à Damvillers, un petit bourg rural non loin de Montmédy. Il mourut précocement en 1884, à Paris, il avait 36 ans. Il acquit une grande renommée dans les lieux mondains parisiens, par la qualité de ses portraits, et se plaça au premier rang de son époque. Il fut également reconnu pour ses grandes toiles, mettant en scène les paysans de son village dans leurs activités. Ainsi les Foins et Saison d’octobre, figurent parmi ses plus grands chefs-d’oeuvre. **Musée de la Fortification :** Depuis la nuit des temps, Montmédy et sa région ont été des zones d’invasions et de passages. En effet, du point de vue géologique, la plaine de la Woëvre, encadrée par les côtes de Meuse, forme un couloir naturel facilitant le passage des envahisseurs venus de l’Europe du Nord et de l’Est. Cette situation conduisit à la nécessité constante pour la région de se protéger des pillages et de se défendre. Le musée se propose de retracer, de manière très pédagogique, les évolutions de la fortification en Meuse.

Gratuit. Entrée libre.

Citadelle de Montmédy La Citadelle, 55600 Montmédy Montmédy Meuse



